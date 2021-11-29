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Полиция отреагировала на кошку с 7 пулями в теле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/club34872918

Полиция проведет проверку информации о кошке, в теле которой обнаружили семь пуль от пневматики, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Ветклиника «Лимпопо» опубликовала рентгеновские снимки, на которых видно, что у кошки в теле находится семь пуль, предположительно от пневматики.

Сотрудники МУ МВД России «Красноярское» проводят проверку по факту травмирования животного. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

В России установлено ограничение на калибр (до 4,5 миллиметров) и мощность (до 7,5 Дж) пневматики. При мощности до 3 Дж калибр может быть любым, так как с точки зрения законодательства РФ — это не оружие, а «конструктивно схожий» с ним предмет.

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