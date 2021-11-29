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АвтоВАЗ спрогнозировал удорожание машин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ прогнозирует рост цен на автомобили после завершения действия экспортных пошлин на сталь, сообщил вице-президент компании Сергей Громак.

«Как только были введены пошлины, буквально на следующий месяц цены начали стабилизироваться и откатываться вниз. Но, к сожалению, экспортные пошлины установлены только до конца этого года, мы уже видим, что ноябрь к октябрю цены на сталь выросли где-то от 4 до 11%», — цитирует «Интерфакс» Громака.

По его данным, как только действие пошлин закончится, начнется «взрывной рост цен» на этот вид сырья и, как следствие, рост цен на всю продукцию, в том числе автомобили. Поэтому АвтоВАЗ просит продлить действие экспортных пошлин на металлопродукцию на 2022 год.

АвтоВАЗ собирается еще повысить цены с 1 декабря. С начала года это будет седьмое повышение цен.

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