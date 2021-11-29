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Поклонники «Человека-Паука» заподозрили смерть важного героя

Источник:
Sibnet.ru
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Предположительную смерть одной из главных героинь «Человека-Паука» зрители увидели во втором трейлере фильма «Нет пути домой».

В трейлере есть кадры, где Человек-паук попытаться поймать и обезвредить бомбу Зеленого гоблина, но не успевает этого сделать. В этом же трейлере тетя Мэй пытается куда-то убежать, а освещение и окружающая среда напоминают раннюю сцену Паркера с бомбой.

По этим двум кадрам поклонники решили, что тетя Мэй погибнет, а Питер Паркер не сумеет спасти ее. Зрители находят такой сюжет логичным, ведь во франшизе героя лишили сцены с участием дяди Бена.

«Человек-Паук: Нет пути домой» станет третьим во франшизе о супергерое во Вселенной Marvel. Картина выйдет в прокат 15 декабря.

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