Поклонники «Человека-Паука» заподозрили смерть важного героя

Предположительную смерть одной из главных героинь «Человека-Паука» зрители увидели во втором трейлере фильма «Нет пути домой».
В трейлере есть кадры, где Человек-паук попытаться поймать и обезвредить бомбу Зеленого гоблина, но не успевает этого сделать. В этом же трейлере тетя Мэй пытается куда-то убежать, а освещение и окружающая среда напоминают раннюю сцену Паркера с бомбой.
По этим двум кадрам поклонники решили, что тетя Мэй погибнет, а Питер Паркер не сумеет спасти ее. Зрители находят такой сюжет логичным, ведь во франшизе героя лишили сцены с участием дяди Бена.
«Человек-Паук: Нет пути домой» станет третьим во франшизе о супергерое во Вселенной Marvel. Картина выйдет в прокат 15 декабря.
velamНу и запустили бы их туда без защиты делов-то.
УдавиковПотеря.Великий маэстро. В исполнении Градского песню "Как молоды мы были" можно слушать бесконечно.
WSG0600-164-164Востребованность сказочников с хорошей фантазией видать в Нато не спадает, при хорошей оплате они могут...
1zhen1все идет к тому чтоб отменить пособия