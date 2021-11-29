Угроза закрытия нависла над десятками российских банков

Порядка 30 российских кредитных организаций могут уйти с рынка к октябрю 2022 года, говорится в обзоре «Индекс здоровья банковского сектора» рейтингового агентства «Эксперт РА».

В течение ближайших четырех кварталов (с октября 2021 года по октябрь 2022 года) до 29 кредитных организаций, то есть около 8% от общего числа, могут прекратить свою деятельность в России из-за отзыва лицензии, ее добровольного аннулирования или в процессе слияний и поглощений, приводят «Известия» прогноз «Эксперт РА».

Как отмечается в обзоре, «расчет индекса и прогнозы агентства основаны на сопоставлении по каждому банку вероятности дефолта на основе частоты дефолтов, исторически характерной для уровня рейтинга, который фактически присвоен банку или оценен как наиболее вероятный».

По данным ЦБ РФ, за 10 месяцев 2021 года прибыль российских банков превысила 2,1 триллиона рублей. Регулятор ожидает, что к концу года этот показатель может достигнуть 2,5 триллиона рублей.