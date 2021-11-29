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Цены на нефть после падения вновь пошли вверх

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Нефть на мировых биржах начала отыгрывать в цене после резкого падения ее стоимости в пятницу, 26 ноября, случившегося на фоне новостей о появлении нового штамма COVID-19 в Европе.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2022 года на лондонской бирже ICE растет на 5,01%, до 75,18 доллара за баррель, приводит ТАСС данные торговой площадки. В это же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI росла на 5,62%, до 71,98 доллара за баррель.

В пятницу, 26 ноября цены на нефть рухнули на 11-13%, до минимального уровня с сентября, на рисках распространения нового штамма коронавируса из ЮАР, получившего название «омикрон».

После падения цен на нефть организация нефтедобывающих стран ОПЕК+ заявила о возможности отказа от постепенного увеличения добычи для стабилизации цен.

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