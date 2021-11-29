Машина перевернулась набок в центре Новосибирска

Автомобиль перевернулся набок на Красном проспекте утром в понедельник, информация об аварии уточняется, сообщил Sibnet.ru представитель новосибирского управления ГИБДД.

Авария произошла на перекрестке Красного проспекта и улицы Фрунзе. Столкнулись две машины, одна из них легла набок прямо на аллее, передает корреспондент Sibnet.ru с места событий.

Информацию об аварии подтвердил представитель ГИБДД. По его словам, ДТП произошло в 6.50 по местному времени (2.50 мск), но данных о пострадавших и других обстоятельствах случившегося в ведомстве пока нет.