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Машина перевернулась набок в центре Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Автомобиль перевернулся набок на Красном проспекте утром в понедельник, информация об аварии уточняется, сообщил Sibnet.ru представитель новосибирского управления ГИБДД.

Авария произошла на перекрестке Красного проспекта и улицы Фрунзе. Столкнулись две машины, одна из них легла набок прямо на аллее, передает корреспондент Sibnet.ru с места событий.

Информацию об аварии подтвердил представитель ГИБДД. По его словам, ДТП произошло в 6.50 по местному времени (2.50 мск), но данных о пострадавших и других обстоятельствах случившегося в ведомстве пока нет.

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ЧП #ДТП
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