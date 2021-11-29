Кремль посчитал неприемлемой истерику Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемой истерику, которую нагнетают англосаксонские и украинские СМИ, а также сам президент Украины Владимир Зеленский.

«Эта истерика, которая нагнетается сейчас в англосаксонских СМИ, в украинских СМИ и поддерживается украинскими политиками во главе с главой государства, мы считаем ее абсолютно неприемлемой», — заявил ТАСС Песков.

По его словам, «сами утверждения о том, что Россия на кого-то собирается наступать, и упреки в адрес России в том плане, что Россия как-то агрессивно себя ведет, абсолютно беспочвенны и неверны по сути». Так прокомментировал высказывание Зеленского о том, что президент Владимир Путин «должен публично сказать» об отсутствии планов нападения на Украину.

Обвинения в агрессии, звучащие в адрес России, могут быть попыткой скрыть подготовку к силовому решению вопроса в Донбассе, считает представитель Кремля.

«Мы опасаемся, мы уже говорили, что это нагнетание может быть попыткой скрыть собственную подготовку [Украины] по силовому решению проблемы Донбасса. Это было бы полным безумием», — отметил Песков.