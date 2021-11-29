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От рока до оперы: знаменитые песни Александра Градского

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © alexandergradsky, vk.com/alexandergradsky
Александр Градский считается одним из основоположников русского рока, но его музыкальная карьера вместила работы в самых разных жанрах — дерзких, эстрадных, академических. Многие из этих композиций были и остаются суперхитами и визитной карточкой музыканта.

Первым музыкальным коллективом для Градского стала группа «Славяне». Но музыканты, собравшиеся в 1965 году, не оставили записей. Хронологически это была третья в стране рок-группа после «Brothers» и «Соколов».

«Синий лес»

После «Славян» 16-летний Градский собрал группу «Скоморохи», куда входил также в будущем известный певец Александр Буйнов в качестве клавишника и барабанщик Владимир Полонский.

В отличие от большинства советских рок-групп той поры, игравших только песни западных групп, «Скоморохи» исполняли и собственные композиции. Одной из первых стала песня «Синий лес», автором которой был Градский.

«Баллада о птицеферме»

Песня тоже была полностью создана Градским и исполнена в 1968 году. Музыкальные критики называли композицию первой советской панк-песней.

«На самом деле, панки на Западе – это приличные люди, которые вечером надевают нормальную одежду и идут по девушкам или в университет. А у нас кто такие панки? Это мы все, хотя одеты в нормальную одежду, но – панки по сути», — говорится в описании песни на сайте Александра Градского.

«Песня шута»

«Песня шута» (Поспеши, моя смерть, поспеши...) была написана на стихи Уильяма Шекспира на перевод Маршака. Музыку сочинил Александр Градский, исполнив композицию в составе «Скоморохов». «Песня шута» была популярна в 70-х годах.

Поначалу кажется, «Песня шута» вовсе не песня — аранжировка хаотична, ритм невыразителен. Но это один из первых советских рок-хитов, нетипичных для тогдашней эстрады. И прослушав запись несколько раз, понимаешь, что инструменты подобраны так, чтобы слиться и подчеркнуть смысл слов. 

«Песня шута» в числе 15 композиций вошла в вокальную сюиту Градского «Размышления шута», выпущенную на пластинке.

«Любовь»

Градский примерил на себя новое амплуа в 1974 году, став композитором фильма «Романс для влюбленных». Тогда он не только записал музыку к фильму, но и исполнил главный саундтрек к картине — «Любовь».

Музыку на песню «Любовь» Градский написал на стихотворение Булата Окуджавы. Работа принесла успех. Музыкальный журнал «Billboard» объявил его «Звездой года» «за выдающийся вклад в мировую музыку».

«Как молоды мы были»

Далее в карьере Александра Градского было много успешных музыкальных работ в кино. Среди них «Как молоды мы были» из фильма «Моя любовь на третьем курсе». Сам Градский вспоминал, что хит достался ему случайно, когда на «Мосфильме» он познакомился с Александрой Пахмутовой.

«Идея была такова: люди после тяжелого трудового дня собираются у костра и поют эту сугубо лирическую песню. А я предложил немножко ее изменить — третий куплет петь на октаву выше. И Пахмутова специально под мой голос переделала аранжировку песни. Так она теперь и звучит», — приведены слова Градского на сайте артиста.

Долгие годы именно эту песню Градский исполнял снова и снова под овации зрителей — с симфоническим оркестром, в современной аранжировке и под собственный аккомпанемент. 

«Будет ласковый дождь»

Обретя славу на родине, Градский был участником множества фестивалей, в том числе и за границей. Артисту удалось поработать со множеством зарубежных звезд, среди которых Джон Денвер. С ним он записал пластинку «Let Us Begin».

Песня «Будет ласковый дождь», вошедшая в сборник, исполнена Градским в составе «Скоморохов». В основу текста легли стихи американской лирической поэтессы Сары Тисдэйл, написанные в 1920 году.

«Песня о Монте-Кристо»

В 1989 году Градский выпустил альбом «Монте-Кристо» с музыкой и песнями из фильма «Узник замка Иф». Автор признавался, что после большого опыта работы с музыкой в кино, конкретно эта задача оказалась для него и трудной, и легкой одновременно.

«Счастливый случай свел меня с режиссером Юнгвальд-Хилькевичем, который предложил сделать музыку к экранизации «Графа Монте-Кристо» Дюма, мало того, написать стихи к песням, используя в фонограмме фильма приемы симфонической, электронной и рок-музыки. Как это у меня получилось — судить вам», — рассказывал Градский.

«Песня о друге»

Признанной музыкальными критиками стала «Песня о друге», написанная Градским в 1980 году. Композиция посвящена Высоцкому. Сам исполнитель не придавал ей огромного значения. Но критики сочли ее великолепной.

«Эту песню начинает другой голос, никуда не спеша, печально и серьезно, без цинизма, без насмешки над объектом и над собой, и даже без издевки над "мастаками вокальных дел". Это лучшая песня о Высоцком, хотя их тысячи, в том числе таких великих авторов, как Окуджава», — говорится в одном из отзывов о песне на сайте Градского.

Всего в дискографии Александра Градского более 20 пластинок, среди них записи концертов, альбомы с музыкой из кино и опер, коллаборации с другими артистами. Репертуар артиста насчитывает более семи десятков авторских песен.

Градский умер после инсульта 28 ноября. Ему было 72 года. До самой смерти артист занимался работой, участвовал в съемках проекта «Голос», где был наставником, а также работал в собственном театре «Градский Холл». 

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Топ комментариев

velam

Ну и запустили бы их туда без защиты делов-то.

Удавиков

Потеря.Великий маэстро. В исполнении Градского песню "Как молоды мы были" можно слушать бесконечно.

WSG0600-164-164

Востребованность сказочников с хорошей фантазией видать в Нато не спадает, при хорошей оплате они могут...

gena415

а что им грустить? у них ни кто не погиб ,да и жизнь удалась
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