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Первый канал сообщил о судьбе «Голоса» после смерти Градского

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Максим Ли, Первый канал

Зрители увидят Александра Градского в отснятых выпусках десятого сезона «Голоса», как решится судьба проекта дальше — Первый канал еще не решил, сообщила пресс-служба телеканала в воскресенье.

«Его последние работы, созданные совместно с участниками проекта, еще только выйдут в эфир. Мы считаем своим долгом довести 10 сезон «Голоса» до конца в память об Александре Борисовиче. Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время», — говорится в сообщении Первого канала.

Про информации телеканала, Градский, несмотря на плохое самочувствие, самоотверженно работал в проекте. Для него было принципиально важным участвовать в подготовке и съемках новых выпусков. Даже когда съемочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке.

В пятницу, 26 ноября, в эфир вышла вторая часть этапа поединков, с участием Градского. В этот же день стало известно о госпитализации артиста из-за инсульта. В воскресенье, 28 ноября, 72-летний музыкант скончался.

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Топ комментариев

gena415

а что им грустить? у них ни кто не погиб ,да и жизнь удалась

Удавиков

балабол - он и на окраине балабол

WSG0600-164-164

Востребованность сказочников с хорошей фантазией видать в Нато не спадает, при хорошей оплате они могут...

Удавиков

Потеря.Великий маэстро. В исполнении Градского песню "Как молоды мы были" можно слушать бесконечно.
Sibnet.Ru