Первый канал сообщил о судьбе «Голоса» после смерти Градского

Зрители увидят Александра Градского в отснятых выпусках десятого сезона «Голоса», как решится судьба проекта дальше — Первый канал еще не решил, сообщила пресс-служба телеканала в воскресенье.

«Его последние работы, созданные совместно с участниками проекта, еще только выйдут в эфир. Мы считаем своим долгом довести 10 сезон «Голоса» до конца в память об Александре Борисовиче. Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время», — говорится в сообщении Первого канала.

Про информации телеканала, Градский, несмотря на плохое самочувствие, самоотверженно работал в проекте. Для него было принципиально важным участвовать в подготовке и съемках новых выпусков. Даже когда съемочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке.

В пятницу, 26 ноября, в эфир вышла вторая часть этапа поединков, с участием Градского. В этот же день стало известно о госпитализации артиста из-за инсульта. В воскресенье, 28 ноября, 72-летний музыкант скончался.