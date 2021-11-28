Выживший в «Листвяжной» спасатель рассказал, как выбрался

Горноспасатель Александр Заковряшин, пропавший во время поисково-спасательной операции в шахте «Листвяжная», но смогший выйти из нее через 19 часов, рассказал, как смог продержаться и выбраться.

Заковряшин входил в звено из шести горноспасателей, не поднявшихся в день аварии наверх после сигнала о приостановке операции из-за угрозы взрыва.

«Я попал на свежую струю (воздуха) и была возможность отлежаться», — рассказал Заковряшин журналистам по видеосвязи из больницы.

Горноспасатель уточнил, что, выходя из шахты, он шел именно навстречу свежей струе воздуха, ориентировался на нее. По его словам, медикаменты, имевшиеся с собой, ему не понадобились, он начал выходить наверх, когда набрался сил. Он добавил, что чувствует себя лучше и планирует вернуться на службу.

По данным на 14.30 по местному времени (10.30 мск) в больницах Кузбасса находятся 64 шахтера и спасателя с «Листвяжной», четверо из них — в тяжелом состоянии.

ЧП на шахте «Листвяжная» в поселке Грамотеино Беловского городского округа произошло утром 25 ноября. Предварительной причиной называют взрыв метаново-воздушной смеси. Погиб 51 человек — 46 шахтеров и пятеро горноспасателей.