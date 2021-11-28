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ДТП с двумя грузовиками остановило движение по трассе «Сибирь»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю

Движение на федеральной автотрассе Р-255 «Сибирь» было перекрыто после легкового автомобиль и двух грузовиков у Красноярска, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

«По предварительной информации, сегодня около 11.00 (07.00 мск) на 785-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" неустановленный водитель автомобиля ВАЗ-2109, двигаясь со стороны Красноярска в сторону Ачинска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем МАN под управлением мужчины 59 лет», — говорится в сообщении ГУ МВД.

По данным полиции, в результате происшествия произошло возгорание легкового автомобиля, водитель которого погиб на месте ДТП. Чуть позже с автомобилем МАN столкнулся грузовик Volvo под управлением мужчины 47 лет.

Водители грузовиков не пострадали. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.

Движение на данном участке полностью перекрыто. Объезд обеспечен по автодорогам «Подъезд к аэропорту Емельяново» и «Байкал-Черемшанка».

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Топ комментариев

corrector

"На данным момент публикация Володина собрала около 700 тысяч просмотров и более 500 тысяч комментариев.."...

gena415

а что им грустить? у них ни кто не погиб ,да и жизнь удалась

nifnif

почитать почитает, но будет так: мы посовещались и я решил (на ваше мнение нам наплевать)

Удавиков

балабол - он и на окраине балабол
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