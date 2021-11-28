Посол заявил о «кадровом голоде» в российской дипмиссии в США

США в ближайшее время будут вынуждены покинуть десятки российских дипломатов с семьями, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет большая группа моих товарищей — 27 человек с семьями. 30 июня уедет аналогичное количество отсюда», — сказал посол в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По словам Антонова, не решенной проблемой остается получение виз для российских дипломатов в США. «Мы сталкиваемся с серьезным кадровым голодом», — сказал он. У супруг дипломатов отбирают аккредитацию, а детям не дают визы, отметил посол

«Мы по-прежнему здесь рассматриваемся в качестве противников. С нами пытаются говорить лишь по вопросам, которые представляют интерес для США», — добавил Антонов

В конце октября представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что США потребовали от 55 российских дипломатов и административно-технических работников покинуть страну в ближайшие месяцы.