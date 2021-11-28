Более 600 тысяч рублей похитили из Пенсионного фонда в Прианграрье

Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников регионального отделения Пенсионного фонда по Иркутской области, сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

«По версии следствия, указанные лица с использованием своего служебного положения осуществили хищение денежных средств бюджета ПФР и его территориальных подразделений Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточных федеральных округов, которыми распорядились по своему усмотрению, — сказано в сообщении.

По данным следствия, в результате преступных действий бюджету ПФР причинен ущерб на сумму более 600 тысяч рублей. «Возбуждено уголовное дело по факту совершения мошенничества», — говорится в сообщении.

Дело было возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Иркутской области.