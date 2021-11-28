ООН назвала Украину одним из лидеров по вымиранию населения

Население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире, говорится в аналитической справке ООН «Демографические процессы».

Аналитики пришли к выводу, что к 2050 году население Украины может снизиться до 35 миллионов человек. «Низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и постоянное увеличение масштабов миграции являются основными причинами сокращения численности населения на Украине», — приводят «Известия» мнение экспертов ООН.

По данным организации, около трети украинцев умирают в возрасте до 65 лет. При этом более половины этих смертей можно было предотвратить.

Кроме того, по данным приблизительных подсчетов ООН, за пределами страны постоянно находится около 3 миллиона украинских работников, и их численность, как ожидается, будет только расти. Почти половина мигрантов занята в низкоквалифицированных видах деятельности, получив при этом на родине высокую квалификацию.

«Высокий уровень бедности и сложности с трудоустройством и достойной оплатой усиливаются политическими, социальными и факторами безопасности, стимулирующими миграционных отток», — подчеркивают аналитики.