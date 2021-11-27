Россиянам утвердили «границу бедности»

Правительство утвердило порядок определения «границы бедности» в целом по России, а также по регионам, сообщает пресс-служба Минтруда.

Отмечается, что при расчете количества бедных вместо прожиточного минимума, который сейчас устанавливается в зависимости от медианного дохода, будет использоваться новый показатель — «граница бедности».

Начальное значение этой границы определяется на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины. Это прожиточный минимум за четвертый квартал 2020 года, который ежеквартально будут увеличивать в зависимости от инфляции.

Данный показатель ввели из-за перехода с 2021 года на новую модель расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Если раньше их рассчитывали на основе потребительской корзины, то с 1 января — по медианному среднедушевому доходу и медианной заработной плате.

«Граница бедности» не влияет на назначение мер социальной поддержки. Для этого по-прежнему будут использовать прожиточный минимум. Размер пособий также будут рассчитывать из этой величины.