Популярный продукт снизит риск развития рака

Употребление оливок снижает риск развития онкологических заболеваний кишечника, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова.

По ее словам, даже в десяти оливках содержится порядка 5% суточной нормы потребления пищевых волокон, передает агентство городских новостей «Москва». Прием в пищу этого продукта плодотворно влияет на работу кишечника.

«Именно за счет пищевых волокон оливки содержат намного меньше калорий, чем оливковое масло, — на 120 калорий (эквивалент одной столовой ложки масла) вы можете съесть 60 граммов оливок (10-20 оливок)», — пояснила специалист.

По ее словам, она отметила, что в консервированном виде предпочтение следует отдавать оливкам с косточками, поскольку в них больше природного вкуса и меньше соли. Стародубова также отметила, что различия между маслинами или оливками несущественны.