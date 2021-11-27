Колоссальная ударная волна в космосе попала на фото

Астрономы NASA сфотографировали гигантскую ударную волну от сталкивающихся потоков газов в структуре объекта Хербига — Аро с обозначением HH 45.

Подобные уникальные объекты формируются, когда газ, выброшенный молодой звездой, вступает во взаимодействие с близлежащими облаками газа и пыли на скоростях в несколько сотен километров в секунду.

Полученное изображение передано на Землю с борта орбитального телескопа Hubble. Ученые отмечают, что синий цвет на фотографии указывает на ионизированный кислород, а фиолетовый — на ионизированный магний.

Волна входит в состав туманности NGC 1977, которая, в свою очередь, является частью комплекса из трех туманностей под названием Бегущий человек. Образование NGC 1977 представляет собой отражательную туманность — такие объекты подсвечиваются звездой.