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Спасательные работы возобновили на шахте «Листвяжная»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: MM / CC BY-SA 2.0

Поисково-спасательная операция возобновлена на шахте «Листвяжная», сообщается в официальном Telegram-канале главы Кузбасса.

«Предварительно провели необходимые подготовительные мероприятия. Мы должны всех поднять. Но действовать надо взвешенно — права терять больше ни одного человека мы не имеем», — говорится в сообщении.

Ранее спасательные работы были приостановлены из-за угрозы взрыва. ЧП на шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

В качестве вероятной причины аварии называется взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ, обвинения предъявлены директору шахты, его первому заместителю и начальнику участка.

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