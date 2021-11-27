Спасательные работы возобновили на шахте «Листвяжная»

Поисково-спасательная операция возобновлена на шахте «Листвяжная», сообщается в официальном Telegram-канале главы Кузбасса.

«Предварительно провели необходимые подготовительные мероприятия. Мы должны всех поднять. Но действовать надо взвешенно — права терять больше ни одного человека мы не имеем», — говорится в сообщении.

Ранее спасательные работы были приостановлены из-за угрозы взрыва. ЧП на шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

В качестве вероятной причины аварии называется взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ, обвинения предъявлены директору шахты, его первому заместителю и начальнику участка.