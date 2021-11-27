Инцидент с нападением школьника на учителя проверят в Новосибирске

Следственный комитет организовал проверку инцидента в новосибирской школе, в ходе которого пятиклассник во время урока напал на одноклассника и учителя, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, в одной из школ Калининского района ранее неоднократно нарушавший дисциплину школьник прямо во время урока набросился с ножницами на одноклассника и пытавшегося его защитить учителя.

«Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины и условия инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдения законодательства об образовании и профилактике правонарушений несовершеннолетних. Отмечается, что участвовавший в инциденте мальчик состоит на внутришкольном учете.