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Новые корабли разработают для российской орбитальной станции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Роскосмос

Новую транспортную систему разработают в рамках эскизного проектирования российской орбитальной служебной станции, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Роскосмос» связывает большие надежды с разработкой новых технических средств, которые должны появиться на рубеже 2026-2027 годов, уточнил Рогозин в своем официальном Telegram-канале.

«Они будут определены в рамках эскизного проектирования по созданию Российской орбитальной служебной станции. То есть эскизное проектирование будет предполагать как работы по новой станции, так и по новой транспортной системе для низких орбит», — отметил Рогозин.

Глава Роскосмоса отметил, что сейчас используются существующие эффективные технические средства: корабли «Прогресс», «Союз МС», конструкции модулей МКС. Их эксплуатация продолжится.

Строительство новой станции может начаться в 2027 году. Первым станет Научно-энергетический модуль, предназначавшийся для МКС. Его создают с 2012 года. В 2018 году начались его наземные испытания.

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