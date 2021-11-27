Ученые раскритиковали новые правила русского языка

Орфографическая комиссия РАН раскритиковала проект новых правил орфографии. Члены комиссии опубликовали в соцсетях открытое письмо к Минпросвещения РФ с требованием «отозвать» проект новых правил русской орфографии из-за «механистических сокращений и необдуманных нововведений».

Проект правительственного постановления «Об утверждении правил русской орфографии» появился 9 ноября 2021 года. К проекту постановления прилагался 131-страничный «свод орфографических правил» с десятками параграфов.

Под обращением стоят подписи 22 из 34 членов комиссии. Авторы обращения приходят к выводу, проект правительственного постановления «при ближайшем рассмотрении оказался наспех переделанным полным академическим справочником» 2006 года.

«Утверждение проекта будет дискредитировать всю работу по созданию современных полных правил русского правописания, создаст условия для негативной оценки деятельности как ученых-лингвистов, так и госструктур, ответственных за утверждение правил русского правописания»,— говорится в тексте письма.

Так, в параграфе новых правил о названии торговых марок предложено писать их с большой буквы, но названия самих изделий — со строчной. При употреблении твердого и мягкого знаков как разделителей «ъ» предлагается использовать «при передаче иноязычных собственных имен и производных от них слов».

Проект правил также фактически делает обязательной букву «ё». Из проекта постановления следовало, что употребление буквы «ё» больше не будет факультативным, как это было до сих пор.