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Время в квантовых системах пошло вспять

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Внутри квантовых систем, находящихся в состоянии суперпозиции, время может течь в противоположных направлениях одновременно, выяснила международная команда ученых. Открытие позволит переосмыслить понятие времени.

Для измерения времени физики использовали энтропию. В макромире энтропия определяет меру сложности, хаотичности или неопределенности системы, в естественных условиях она только увеличивается. Считалось, что энтропия всегда двигается вперед — в будущее.

Поставленный группой физиков эксперимент на ограниченной несколькими квантовыми элементами системе показал, что находящаяся в стабильном состоянии система не только увеличивает свою энтропию, но также снижает ее, пишет Communications Physics.

Снижение энтропии свидетельствует о движении времени в прошлое. Отмечается, что увидеть подобные явления в макромире невозможно, в нем энтропия событий слишком большая и поэтому необратимая, но на субатомном уровне скачки во времени назад регистрируются.

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