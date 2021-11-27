Евросоюз запретил российской авиакомпании полеты

Еврокомиссия внесла российского авиаперевозчика «Скол» в список компаний, деятельность которых запрещена на территории Евросоюза. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Российский авиаперевозчик был добавлен в список из-за опасений по поводу его способности соблюдать международные стандарты, отмечается в сообщении. Попавшие в «черный список» компании не соответствуют международным стандартам безопасности.

Сейчас «Скол» является единственным российским авиаперевозчиком среди 97 компаний из разных стран, которым запрещено осуществлять деятельность в ЕС. Парк авиакомпании включает 53 воздушных судна, в том числе 44 вертолета. Аэропорт базирования — Красноярск.

По данным Федерального агентства воздушного транспорта, ООО Авиакомпания «Скол» создано как юридическое лицо в 2000 году. Основной вид — осуществление коммерческих воздушных перевозок, выполнение авиационных работ в России и за рубежом.

На официальном сайте компании указывается, что «Скол» готова предложить чартерный перелет из Калининграда в страны Евросоюза. «Предложение актуально для руководителей высшего звена», — подчеркивается в сообщении.