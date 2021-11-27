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Разработана первая самоуничтожающаяся флешка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба корпорации «Ростех»

Корпорация «Ростех» разработала флеш-накопитель, который ликвидирует информацию нажатием кнопки без возможности восстановления.

В отличие от имеющихся аналогов устройство безопасно для пользователя, поскольку при срабатывании детонатора целость его корпуса не нарушается, отмечается в сообщении. При активации детонатор прожигает печатную плату кумулятивной струей.

Невозможность восстановления данных на флешке уже подтверждена экспертизой. В дальнейшем предстоит провести испытания устройства на безопасность при длительном хранении, на стойкость к механическим и климатическим факторам.

Самоуничтожающееся устройство хранения информации разработано для государственных ведомств и компаний, работающих с конфиденциальной информацией. При этом объем памяти, как и внешний вид флешки, может быть любым — в зависимости от предпочтений заказчика.

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Технологии #Гаджеты
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