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Мессенджер Telegram получит новую функцию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мессенджер Telegram в ближайшее время получит функцию распознавания текста на картинках для владельцев устройств от компании Apple, сообщил эксперт Георгий Лобушкин в своем канале.

«В ближайшем обновлении Telegram обрадует владельцев устройств Apple и добавит фичу по распознанию текста в картинках. Теперь вы больше не будете испытывать стресс при получении очередного фото кредитной карты или скриншота», — говорится в сообщении.

Ранее основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что Telegram запустит платную подписку, которая будет скрывать рекламные сообщения. Она позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram.

Запуск рекламной платформы был анонсирован в начале ноября. Рекламные сообщения публикуются в каналах, имеющих более 1 тысячи подписчиков, сами тексты ограничены 160 символами.

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