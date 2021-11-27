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Новый штамм коронавируса получил название «омикрон»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 получил название «омикрон», говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения.

Обнаруженный в Южной Африке вариант COVID-19 пометили, как «вызывающий озабоченность». По оценке ученых, новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают опасения.

«Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими вариантами, вызывающими озабоченность. Количество заражений данным штаммом увеличивается почти во всех провинциях Южной Африки», — отмечается в заявлении.

Согласно терминологии ВОЗ, варианты вируса, вызывающие озабоченность, характеризуются увеличением скорости передачи, а также ростом вирулентности или изменением клинических проявлений болезни.

Множество мутаций у B.1.1.529 дает основания предположить, что вирус возник в организме пациента с ослабленным иммунитетом. Ученые считают, что названный в честь 15-й буквы греческого алфавита вариант вируса является самым опасным из существующих штаммов.

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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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