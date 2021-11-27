Россия ограничит въезд из-за нового штамма коронавируса

Россия с 28 ноября ограничивает въезд для граждан из десяти стран. В список попали ЮАР, Ботсвана, Лесото, Намибия, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар, Эсватини, Танзания и Гонконг, сообщает оперативный штаб.

Так, приостановка авиасообщения с Танзанией продлевается до 1 февраля 2022 года. Ограничения на въезд касаются граждан, которые в течение последних десяти суток бывали на территории хотя бы одной из перечисленных стран.

По данным оперштаба, новый штамм коронавируса пока не обнаружен на территории России, однако меры защиты будут усилены. Роспотребнадзору вместе с Минтрансом поручено организовать экспресс-тестирование на коронавирус всех россиян, приехавших обратно из десяти перечисленных стран.

Так называемый южноафриканский штамм новой коронавирусной инфекции варианта B.1.1.529 был впервые выявлен в Ботсване и ЮАР. Ученые считают, что это самый опасный на сегодня штамм коронавируса.