Цивилев уволил главу Прокопьевска за банкет во время траура

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отправил в отставку главу Прокопьевска Вячеслава Старченко, устроившего банкет по случаю назначения в день траура по погибшим в шахте «Листвяжная», сообщается в Telegram-канале главы.

Старченко вступил в должность главы города Прокопьевска в Кемеровской области в четверг. В пятницу в соцсетях появились видео банкета, который администрация устроила в честь нового мэра.

По словам Цивилева, сотрудники решили отметить назначение главы «в то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с «Листвяжной», в то время, когда каждый житель региона переживал за шахтеров и спасателей».

«Очень сложно найти слова, которыми можно описать эту ситуацию. Таких слов просто нет. У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжелый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать. Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку», — написал Цивилев.

До 25 ноября Старченко был заместителем мэра Прокопьевска. Ранее он несколько лет работал в больницах Кузбасса, в том числе в должности главврача и директора прокопьевского санатория, был депутатом Горсовета.

Авария на «Листвяжной» произошла утром в четверг, предположительно, взорвалась метано-воздушная смесь. Погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей. В регионе объявлен траур по 28 ноября.