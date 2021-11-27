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Сборная России узнала соперников по стыковым матчам ЧМ-2022

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Российский футбольный союз»

Сборная России по футболу сыграет с командой Польши в полуфинальном стыковом матче за право поехать на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Команда Валерия Карпина проведет полуфинал на своем поле. В случае победы россияне выйдут в финал, где также дома разыграют путевку на ЧМ-2022 с лучшей командой пары Швеция — Чехия.

В остальных полуфиналах сыграют:

  • Шотландия — Украина;
  • Уэльс — Австрия;
  • Италия — Северная Македония;
  • Португалия — Турция.

При этом в случае своих побед в полуфиналах за поездку на ЧМ-2022 сразятся Италия и Португалия. Таким образом, одна из этих команд точно пропустит чемпионат мира. Италия является действующим чемпионом Европы.

Три последние европейские путевки на ЧМ-2022 в Катаре разыгрываются в стыковых матчах. Они пройдут весной следующего года: полуфиналы — 24 марта, финалы — 29 марта.

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лачинов

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Nik3316

ну приведи пример как они должны были отреагировать Алеша...

fydor55

Украины нет, есть есть шакальё подамериканское

corrector

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