Сборная России узнала соперников по стыковым матчам ЧМ-2022

Сборная России по футболу сыграет с командой Польши в полуфинальном стыковом матче за право поехать на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Команда Валерия Карпина проведет полуфинал на своем поле. В случае победы россияне выйдут в финал, где также дома разыграют путевку на ЧМ-2022 с лучшей командой пары Швеция — Чехия.

В остальных полуфиналах сыграют:

Шотландия — Украина;

Уэльс — Австрия;

Италия — Северная Македония;

Португалия — Турция.

При этом в случае своих побед в полуфиналах за поездку на ЧМ-2022 сразятся Италия и Португалия. Таким образом, одна из этих команд точно пропустит чемпионат мира. Италия является действующим чемпионом Европы.

Три последние европейские путевки на ЧМ-2022 в Катаре разыгрываются в стыковых матчах. Они пройдут весной следующего года: полуфиналы — 24 марта, финалы — 29 марта.