Сборная России узнала соперников по стыковым матчам ЧМ-2022

Фото: © «Российский футбольный союз»
Сборная России по футболу сыграет с командой Польши в полуфинальном стыковом матче за право поехать на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Команда Валерия Карпина проведет полуфинал на своем поле. В случае победы россияне выйдут в финал, где также дома разыграют путевку на ЧМ-2022 с лучшей командой пары Швеция — Чехия.
В остальных полуфиналах сыграют:
- Шотландия — Украина;
- Уэльс — Австрия;
- Италия — Северная Македония;
- Португалия — Турция.
При этом в случае своих побед в полуфиналах за поездку на ЧМ-2022 сразятся Италия и Португалия. Таким образом, одна из этих команд точно пропустит чемпионат мира. Италия является действующим чемпионом Европы.
Три последние европейские путевки на ЧМ-2022 в Катаре разыгрываются в стыковых матчах. Они пройдут весной следующего года: полуфиналы — 24 марта, финалы — 29 марта.
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