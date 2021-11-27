Наставника «Голоса» экстренно госпитализировали

Ведущий популярного шоу «Голос», музыкант и композитор Александр Градский попал в больницу.

Артиста госпитализировали с подозрением на инсульт. Дома он почувствовал себя плохо, после чего вызвал медиков, пишут «Известия». Приехавшие к Градскому врачи экстренно госпитализировали музыканта.

Несколько дней назад Градский трижды вызывал врачей к себе домой из-за проблем с давлением. Известно, что медики приезжали к нему в квартиру в районе Пушкинской площади, при этом дважды с интервалом всего в несколько часов.

Тогда наставник «Голоса» говорил, что испытывает головокружение, но отказался ехать в больницу, когда медики обнаружили у него стойкое понижение артериального давления. Ему было назначено домашнее лечение.