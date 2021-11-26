Определились все участники нокаутов в 10-м «Голосе»

Наставники 10-го сезона шоу «Голос» выбрали артистов, которые продолжат соревноваться в следующем поединке — нокаутах.

В 10-м сезоне роль наставников на себя взяли Пелагея, Дима Билан, Александр Градский и Леонид Агутин. После поединков в командах остались по шесть человек.

Команда Билана: Элина Пан, Адилет Жумабеков, Максим Юдин, Никита Бысюк, Ильхом Тагиров и Ернар Садирбаев.

Команда Агутина: Тамара Кутидзе, Александр Ли, Юрий Навроцкий, Вячеслав Явкин, Иван Харьковский и Карина Купер.

Команда Пелагеи: Александр Волкодав, Светлана Малюткина, Юлия Кошкина, Юлия Плаксина, Алий Тлюняев и Дарья Копейкина.

Команда Градского: Юлия Курганова, Мирослава Кочева, Виктор Кириллов, Татьяна Качурина, Алишер Каримов и Роман Графов.

По правилам нокаутов участников команд разобьют на тройки. Каждый артист споет песню. А наставник выберет из тройки только одного музыканта. Также каждый член жюри может спасти одного выбывшего, забрав в свою команду.