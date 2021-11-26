Елизавета Шарипова из Новосибирска выбыла из шоу «Голос»

Молодая певица из Новосибирска Елизавета Шарипова покинула шоу «Голос» после этапа поединков. Ее наставник Леонид Агутит выбрал другую артистку.

По правилам поединков участники каждой команды соревнуются друг с другом. Каждый наставник выбирает из дуэтов одного исполнителя, который пройдет в следующий этап.

Елизавета Шарипова выступила в дуэте с Карина Купер. Девушки исполнили песню Ларисы Долиной «Чувства».

По итогам выступления наставник Леонид Агутин остался доволен выступлением сибирячки.

«Лизонька, дорогая моя, не смотря на твое адское волнение, ты справилась абсолютно на 100%, ты умница, просо молодец», — сказал Леонид Агутин, но в команде оставил Карину Купер.