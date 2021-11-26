«Сибирь» обошла «Авангард» в напряженном матче

Сибирское дерби между новосибирцами и омичами оказалось очень напряженным. Команды всю игру шли вровень, но в итоге игра завершилось победой «Сибири» со счетом 5:4.

Первый период начался с преимущества «Авангарда». На третьей минуте шайбу в ворота «Сибири» забросил Арсений Грицюк, на восьмой минуте разрыв в счете увеличил Оливер Каски.

В середине периода нервы не выдержали у нападающего «Сибири» Дениса Голубева, он устроил драку и получил удаление за грубость. Но практически сразу после удаления Голубев поправил ситуацию, забросив омичам шайбу. Счет в первом периоде сравнял Ник Шор, буквально залетев в ворота соперника.

Второй период команды снова провели вничью. Сначала Алексей Кручинин забил «Авангарду», затем Петер Цегларик поразил ворота «Сибири», сравняв счет.

В третьем периоде команды опять начали равную борьбу. Сначала Тревор Мерфи забил омичам, а у «Авангарда» ответил Дамир Шарипзянов, сравняв счет на 4:4. Победный гол исполнил Никита Коротков, положив в ворота омичей шайбу за 20 секунд до завершения игры. «Авангард» уже не сумел отыграться, и победа досталась «Сибири».