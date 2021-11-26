Возбуждено первое уголовное дело за покупку поддельного QR-кода

Жительница Волгограда стала фигуранткой первого в регионе уголовного дела за покупку и использование поддельного сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Молодая женщина приобрела документы в начале ноября, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Проверка показала, что фигурантка не посещала медицинское учреждение, а указанный в сертификате препарат для вакцинации в тот период в поликлинике не применялся.

Уголовное дело возбудили по статье 327 УК РФ «Приобретение и хранение в целях использования заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей».

Теперь 36-летней обладательнице фальшивого QR-кода грозит 80 тысяч рублей штрафа и до одного года лишения свободы, отмечает ведомство.