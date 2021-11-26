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Возбуждено первое уголовное дело за покупку поддельного QR-кода

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жительница Волгограда стала фигуранткой первого в регионе уголовного дела за покупку и использование поддельного сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Молодая женщина приобрела документы в начале ноября, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Проверка показала, что фигурантка не посещала медицинское учреждение, а указанный в сертификате препарат для вакцинации в тот период в поликлинике не применялся.

Уголовное дело возбудили по статье 327 УК РФ «Приобретение и хранение в целях использования заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей».

Теперь 36-летней обладательнице фальшивого QR-кода грозит 80 тысяч рублей штрафа и до одного года лишения свободы, отмечает ведомство.

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лачинов

Кадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...

Nik3316

ну приведи пример как они должны были отреагировать Алеша...

corrector

"На данным момент публикация Володина собрала около 700 тысяч просмотров и более 500 тысяч комментариев.."...

fydor55

Украины нет, есть есть шакальё подамериканское
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