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Молдавия погасила долг перед «Газпромом»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Молдавия погасила образовавшийся долг перед «Газпромом» за поставки в октябре и первой половине ноября, сообщила пресс-служба компании «Молдовагаз».

Для уплаты долга требовалось 74 миллиона долларов. Таких денег у компании не было, в связи с чем она обратилась за помощью к правительству. 25 ноября парламент Молдавии согласился выделить средства на эти цели.

Российская компания перед этим выдвинула Молдавии ультиматум, пригрозив отключить газ, если долг не будет уплачен за 48 часов. Кроме этого, одним из условий при заключении нового контракта была выплата платежей в срок.

Затем «Газпром» сообщил, что получил обращение от Кишинева с просьбой не прекращать поставки газа. Концерн уточнил, что пошел навстречу в виде исключения, «проявляя добрую волю и понимание».

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