Киркоров в неожиданном амплуа и Бузова появятся в новых «Елках»

Филипп Киркоров и Ольга Бузова снялись в продолжении новогодней комедии «Елки», премьера фильма состоится 16 декабря в кинотеатрах, сообщила PR-служба картины.

Для Ольги Бузовой роль в «Елках» станет звездным камео. По сюжету новеллы, она прилетает в Тюмень на концерт в честь открытия нового аквапарка.

У Киркорова в фильме более необычное появление. Он сыграл грозного сотрудника ЧОПа, удивительно похожего на Филиппа Киркорова. Кроме того, артист записал главный саундтрек фильма – композицию «Раненый».

Продолжение франшизы «Елки» снимали в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде и других российских городах. Главные роли в восьмой части комедии традиционно исполнили Иван Ургант и Сергей Светлаков, также в фильме снялись Дарья Мороз, Аня Чиповская, Никита Ефремов, Александр Робак, Евгений Кулик.