Киркоров в неожиданном амплуа и Бузова появятся в новых «Елках»

Филипп Киркоров и Ольга Бузова снялись в продолжении новогодней комедии «Елки», премьера фильма состоится 16 декабря в кинотеатрах, сообщила PR-служба картины.
Для Ольги Бузовой роль в «Елках» станет звездным камео. По сюжету новеллы, она прилетает в Тюмень на концерт в честь открытия нового аквапарка.
У Киркорова в фильме более необычное появление. Он сыграл грозного сотрудника ЧОПа, удивительно похожего на Филиппа Киркорова. Кроме того, артист записал главный саундтрек фильма – композицию «Раненый».
Продолжение франшизы «Елки» снимали в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде и других российских городах. Главные роли в восьмой части комедии традиционно исполнили Иван Ургант и Сергей Светлаков, также в фильме снялись Дарья Мороз, Аня Чиповская, Никита Ефремов, Александр Робак, Евгений Кулик.
лачиновКадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...
Nik3316ну приведи пример как они должны были отреагировать Алеша...
fydor55Украины нет, есть есть шакальё подамериканское
Oskar271Стабильность, она такая, каждый год цены лезут вверх, но в этом году вобще перебор.