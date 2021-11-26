Зеленский заявил о подготовке госпереворота на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о готовящемся якобы с участием России государственном перевороте, намеченном на 1 декабря.

«У меня есть информация, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот. Мне кажется это интересная информация», — приводит «Интерфакс» заявление Зеленского, с которым он выступил на специальной пресс-конференции.

По его словам, у властей есть якобы агентурная информация по этому поводу. «У нас есть даже звуковая информация для представителей Украины. Скажем так, с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте на Украине, что будет привлечено миллиард долларов», — отметил он.

При этом президент подчеркнул, что бизнесмена Ахметова «подставляют». «Я считаю, что это подстава бизнесмена Рината Ахметова. Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украины. Считаю, что он начал ее, к сожалению, это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины», — заключил Зеленский.