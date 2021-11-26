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Ученые Алтая разработали технологию экономии воды при поливе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Navy

Ученые Алтайского государственного университета и их зарубежные коллеги разработали технологию ресурсосбережения для обработки засушливых земель, сообщила пресс-служба вуза.

Она позволит прогнозировать минимальную обработку почвы на отдельных участках, чтобы влага проникала на глубину и в течение сезона более равномерно расходовалась растениями, а также с помощью метеорологических станций она позволит экономить воду при поливе полей.

«Ресурсосбережение — важный тренд для современного общества. Новые технологии рассчитаны на то, чтобы без полива сохранить влагу, используя внутренний потенциал водного режима. Для исследований мы развернули на территории России (Алтайский край) и Казахстана агрометеорологические стационары — автоматические метеорологические станции с датчиками, установленными на трех разных глубинах.

Они измеряют такие параметры как температура, влажность и доступность почвенной влаги для растений», — рассказал доцент кафедры экономической географии и картографии АлтГУ Андрей Бондарович.

Он добавил, что станции сохраняют полученные данные в системе и могут транслировать их онлайн, что позволяет исследователям определять, достаточно ли внутренних ресурсов воды для растений. Результаты анализа дают возможность экономить воду.

Ученые отмечают, что использование водных ресурсов в больших количествах приводит к осушению природных водоемов. Новое исследование имеет важное значение для развития сельского хозяйства и экологии.

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Топ комментариев

лачинов

Кадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...

Nik3316

ну приведи пример как они должны были отреагировать Алеша...

fydor55

Украины нет, есть есть шакальё подамериканское

Oskar271

Стабильность, она такая, каждый год цены лезут вверх, но в этом году вобще перебор.
Sibnet.Ru