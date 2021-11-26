Ученые Алтая разработали технологию экономии воды при поливе

Ученые Алтайского государственного университета и их зарубежные коллеги разработали технологию ресурсосбережения для обработки засушливых земель, сообщила пресс-служба вуза.

Она позволит прогнозировать минимальную обработку почвы на отдельных участках, чтобы влага проникала на глубину и в течение сезона более равномерно расходовалась растениями, а также с помощью метеорологических станций она позволит экономить воду при поливе полей.

«Ресурсосбережение — важный тренд для современного общества. Новые технологии рассчитаны на то, чтобы без полива сохранить влагу, используя внутренний потенциал водного режима. Для исследований мы развернули на территории России (Алтайский край) и Казахстана агрометеорологические стационары — автоматические метеорологические станции с датчиками, установленными на трех разных глубинах.

Они измеряют такие параметры как температура, влажность и доступность почвенной влаги для растений», — рассказал доцент кафедры экономической географии и картографии АлтГУ Андрей Бондарович.

Он добавил, что станции сохраняют полученные данные в системе и могут транслировать их онлайн, что позволяет исследователям определять, достаточно ли внутренних ресурсов воды для растений. Результаты анализа дают возможность экономить воду.

Ученые отмечают, что использование водных ресурсов в больших количествах приводит к осушению природных водоемов. Новое исследование имеет важное значение для развития сельского хозяйства и экологии.