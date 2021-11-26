Канского полицейского обвинили в 40 ударах электрошокером задержанного

Участковый обвиняется в избиении задержанного и нанесении ударов электрошокеров, сообщается на сайте СУ СК РФ по Красноярскому краю.
По версии следствия, участковый отдела полиции «Канский» с целью установления местонахождения подозреваемого в краже, прибыли на служебном автомобиле в Лесосибирск по месту проживания 42-летнего мужчины.
По дороге в отдел канский отдел полиции он нанес мужчине несколько ударов кулаком по голове и телу и не менее 40 ударов электрошокером.
Сотрудник полиции задержан. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, с применением специальных средств). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
лачиновКадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...
Nik3316ну приведи пример как они должны были отреагировать Алеша...
fydor55Украины нет, есть есть шакальё подамериканское
Oskar271Стабильность, она такая, каждый год цены лезут вверх, но в этом году вобще перебор.