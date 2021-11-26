Канского полицейского обвинили в 40 ударах электрошокером задержанного

Участковый обвиняется в избиении задержанного и нанесении ударов электрошокеров, сообщается на сайте СУ СК РФ по Красноярскому краю.

По версии следствия, участковый отдела полиции «Канский» с целью установления местонахождения подозреваемого в краже, прибыли на служебном автомобиле в Лесосибирск по месту проживания 42-летнего мужчины.

По дороге в отдел канский отдел полиции он нанес мужчине несколько ударов кулаком по голове и телу и не менее 40 ударов электрошокером.

Сотрудник полиции задержан. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, с применением специальных средств). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.