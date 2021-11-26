Обвинение попросило для жены Кляйна условный срок

Гособвинитель в пятницу в суде попросил для жены мэра Томска Ивана Кляйна Галины условный срок. Она обвиняется в нападении на силовика при обыске по делу мужа.

«Прошу признать Кляйн Галину Ивановну виновной в совершении преступления с назначением наказания в виде двух лет лишения свободы. Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком два года», — цитирует ТАСС гособвинителя Вячеслава Жданова.

По его словам, Кляйн нанесла ссадину на шее сотруднику правоохранительных органов, стараясь не пропустить силовиков в квартиру для обыска. Эта травма не относится к опасным для жизни и здоровья.

По словам подсудимой, она извинилась перед потерпевшим, он извинения принял.

Кляйн обвиняется в нападении на сотрудника правоохранительных органов. По предварительным данным, 13 ноября 2020 года, в день задержания мужа Галина Кляйн, находясь у себя дома, причинила телесные повреждения силовику во время обыска по делу мэра.