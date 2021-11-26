Обвинение попросило для жены Кляйна условный срок

Гособвинитель в пятницу в суде попросил для жены мэра Томска Ивана Кляйна Галины условный срок. Она обвиняется в нападении на силовика при обыске по делу мужа.
«Прошу признать Кляйн Галину Ивановну виновной в совершении преступления с назначением наказания в виде двух лет лишения свободы. Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком два года», — цитирует ТАСС гособвинителя Вячеслава Жданова.
По его словам, Кляйн нанесла ссадину на шее сотруднику правоохранительных органов, стараясь не пропустить силовиков в квартиру для обыска. Эта травма не относится к опасным для жизни и здоровья.
По словам подсудимой, она извинилась перед потерпевшим, он извинения принял.
Кляйн обвиняется в нападении на сотрудника правоохранительных органов. По предварительным данным, 13 ноября 2020 года, в день задержания мужа Галина Кляйн, находясь у себя дома, причинила телесные повреждения силовику во время обыска по делу мэра.
лачиновКадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...
Nik3316ну приведи пример как они должны были отреагировать Алеша...
fydor55Украины нет, есть есть шакальё подамериканское
Oskar271Стабильность, она такая, каждый год цены лезут вверх, но в этом году вобще перебор.