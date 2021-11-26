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Врач рассказал о состоянии выжившего в «Листвяжной» спасателя

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Выживший в шахте «Листвяжная» горноспасатель находится в тяжелом состоянии, но он поправится, сообщил заместитель главного врача по медицинской части Центр охраны здоровья шахтеров Александр Агаларян.

«Его состояние оценивается как тяжелое. Он два раза терял сознание. Он находится в отделении реанимации интенсивной терапии. Выявлено общее переохлаждение, отравление продуктами горения и обезвоживание», — сказал Агаларян.

По его словам, спасатель ничего не помнит, он не может объяснить, как вышел, и адекватно оценить, что происходило. Врач заверил, что пациент поправится.

Выживший спасатель — 51-летний Александр Заковряшин, он входил в звено, не поднявшееся на поверхность после сообщения о приостановке работ из-за угрозы взрыва. Он провел ночь под землей и сумел выбраться на поверхность.

ЧП на шахте «Листвяжная» в Беловском районе Кузбасса произошло утром в четверг. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей. Причиной аварии мог стать взрыв метана.

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Кузбасс #ЧП #Происшествия
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