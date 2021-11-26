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Лукашенко попросил Польшу пропустить беженцев в Германию

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к властям Польши с просьбой пропустить беженцев в Германию и тогда, по его словам, «проблема кризиса на границе будет решена».

Лукашенко заверил находящихся на белорусско-польской границе беженцев, что белорусские власти не будут политизировать их проблемы. «Ни в коем случае не будем играть и делать политику на ваших судьбах», — приводит ТАСС слова Лукашенко, сказанные им мигрантам рядом с пунктом пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе.

Он заявил, что Белоруссия не пойдет на эскалацию напряженности в отношениях с Польшей, чтобы создать гуманитарный коридор для беженцев, Но белорусские власти и не будут насильно выдворять беженцев, пообещал Лукашенко.

«Мы ни в коем случае не будем вас задерживать, грузить в самолеты и отправлять на родину, если вы этого не хотите», — сказал президент Белоруссии, обращаясь к мигрантам, размещенным на территории центра.

Лукашенко подчеркнул, что власти Белоруссии не будут препятствовать прорыву мигрантов на Запад. Сейчас на территории страны находятся около 2-3 тысяч беженцев.

Кризис на границе Белоруссии с Польшей резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч мигрантов подошли с белорусской стороны к польской границе. Некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.

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Политика #Мир
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