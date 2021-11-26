Кудряшов впервые прокомментировал злосчастный автогол

Защитник сборной России Федор Кудряшов впервые рассказал о ситуации с автоголом в матче с Хорватией, из-за которого Россия напрямую не вышла в финальную часть чемпионата мира — 2022.

«Как раз перед голом, за несколько секунд, когда мяч был на моем фланге, я почувствовал спазм в мышцах, причем не только в задней, но и передней икроножной. Побежал доигрывать эпизод, так как матч не останавливали. Мне нужно было добежать, и, к сожалению, забил в свои ворота», — сказал Кудряшов в видео на YouTube-канале «Вышли».

По словам футболиста, после игры он «проматывал» момент с автоголом в голове и думал, что, возможно, нужно было упасть на поле и попросить помощи

«Мяч на таком (нормальном) поле бы скакнул, можно было бы выбить. А там плюхнулся в лужу, сильно скользнул, попал мне в ноги, и от меня — в угол. В этом эпизоде я не успел даже подумать, что сделать. Я думал только, чтобы добежать, ну и нога подвела. неправильную позицию занял, не посмотрел, что у меня за спиной», — объяснил защитник.

Он отметил, что после игры не был в состоянии, чтобы подойти к сектору российских болельщиков и поблагодарить их. «Наверное, это неправильно. Но на тот момент я ушел в себя», — добавил Кудряшов.

Сборная России 14 ноября проиграла Хорватии (0:1) и лишилась прямой путевки на чемпионат мира 2022. Кудряшов отправил мяч в свои ворота на 80-й минуте встречи. Несмотря на неудачу, команда сохранила шансы попасть на турнир через стыковые матчи.