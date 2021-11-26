Британия перебросит танки в Германию на случай войны с Россией

Великобритания отправит в Германию сотни единиц военной техники на случай возможной войны с Россией, заявил Командующий Cухопутными войсками Великобритании генерал-лейтенанта Ральф Вуддисс.
На фоне масштабной трансформации армии Лондон намерен создать три новых военных базы — в Германии, Кении и Омане. «Особое внимание я уделяю Германии, куда мы перебросим значительное число бронетехники", — цитирует РИА Новости генерала. Он добавил, что это упростит транспортировку подкрепления через пролив Ла-Манш.
По его словам, новые подразделения получат усовершенствованные версии танков Challenger 3, бронированные транспортеры Boxer, гусеничные боевые машины Ajax, артиллерийское оружие и транспортные средства для обезвреживания мин и беспилотники.
В последнее время в западных СМИ и Киеве вновь звучат прогнозы по поводу «российского вторжения» на Украину. В Кремле подобные заявления назвали целенаправленной информационной кампанией по нагнетанию напряженности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз подчеркнул, что Москва не вынашивает агрессивных планов и не собирается ни на кого нападать.
лачиновКадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...
Nik3316ну приведи пример как они должны были отреагировать Алеша...
fydor55Украины нет, есть есть шакальё подамериканское
Oskar271Стабильность, она такая, каждый год цены лезут вверх, но в этом году вобще перебор.