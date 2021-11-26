Британия перебросит танки в Германию на случай войны с Россией

Великобритания отправит в Германию сотни единиц военной техники на случай возможной войны с Россией, заявил Командующий Cухопутными войсками Великобритании генерал-лейтенанта Ральф Вуддисс.

На фоне масштабной трансформации армии Лондон намерен создать три новых военных базы — в Германии, Кении и Омане. «Особое внимание я уделяю Германии, куда мы перебросим значительное число бронетехники", — цитирует РИА Новости генерала. Он добавил, что это упростит транспортировку подкрепления через пролив Ла-Манш.

По его словам, новые подразделения получат усовершенствованные версии танков Challenger 3, бронированные транспортеры Boxer, гусеничные боевые машины Ajax, артиллерийское оружие и транспортные средства для обезвреживания мин и беспилотники.

В последнее время в западных СМИ и Киеве вновь звучат прогнозы по поводу «российского вторжения» на Украину. В Кремле подобные заявления назвали целенаправленной информационной кампанией по нагнетанию напряженности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз подчеркнул, что Москва не вынашивает агрессивных планов и не собирается ни на кого нападать.