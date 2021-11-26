НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Найденный живым в «Листвяжной» оказался спасателем

Источник:
Sibnet.ru
414 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Найденный живым в кузбасской шахте оказался 51-летним спасателем Александром Заковряшиным, сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

«Заковряшин Александр Анатольевич — это наш медик, который спасал там людей, ставя им уколы. Я по-другому это расценить не могу как чудо», — сказал Чуприян на брифинге.

По словам губернатора Сергея Цивилева, мужчина находится в состоянии средней степени тяжести, на реанимобиле его везут в больницу в Ленинск-Кузнецкий.

Заковряшин входил в звено шести горноспасателей, не вышедших из «Листвяжной» после сигнала об угрозе взрыва. 

ЧП на шахте «Листвяжная» в Беловском районе Кузбасса произошло утром в четверг. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей. Причиной аварии мог стать взрыв метана.

Еще по теме
Врач рассказал о состоянии выжившего в «Листвяжной» спасателя
Живого шахтера нашли в «Листвяжной»
Проверявших шахту «Листвяжная» заподозрили в халатности
Взрыв метана и 52 погибших: что произошло на «Листвяжной»
смотреть все
Кузбасс #ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Врач рассказал о состоянии выжившего в «Листвяжной» спасателя
Ученые Алтая разработали технологию экономии воды при поливе
Канского полицейского обвинили в 40 ударах электрошокером задержанного
Обвинение попросило для жены Кляйна условный срок
Самое популярное
Черная пятница 2021: когда начнется распродажа
Эксперты объяснили, что мешает США поставить на место Россию
Украина применила на Донбассе американский ракетный комплекс
Адмирал отверг официальную версию гибели подлодки «Курск»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Самое обсуждаемое
29
Украинская армия перешла в наступление на Донбассе
21
Кремль ответил на обвинение в подготовке вторжения на Украину
20
Разведка США увязала «вторжение» России на Украину с холодами
18
США пригрозили отправкой военных советников на Украину
18
Кремль отреагировал на идею о наказании антипрививочников
Sibnet.Ru