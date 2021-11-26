Найденный живым в «Листвяжной» оказался спасателем

Найденный живым в кузбасской шахте оказался 51-летним спасателем Александром Заковряшиным, сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

«Заковряшин Александр Анатольевич — это наш медик, который спасал там людей, ставя им уколы. Я по-другому это расценить не могу как чудо», — сказал Чуприян на брифинге.

По словам губернатора Сергея Цивилева, мужчина находится в состоянии средней степени тяжести, на реанимобиле его везут в больницу в Ленинск-Кузнецкий.

Заковряшин входил в звено шести горноспасателей, не вышедших из «Листвяжной» после сигнала об угрозе взрыва.

ЧП на шахте «Листвяжная» в Беловском районе Кузбасса произошло утром в четверг. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей. Причиной аварии мог стать взрыв метана.