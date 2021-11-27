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Сериал «Кулагины»: раскрыть преступления или помириться с семьей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»
Телеканал «Россия 1» начинает показ нового многосерийного детектива «Кулагины». Сериал расскажет о непростых отношениях знаменитого адвоката, который вернувшись в следственные органы, вместе с дочерью расследует нераскрытые дела прошлых лет. 

Адвокат Кулагин – герой популярного детективного сериала «Кулагин и партнеры», который с успехом шел на канале «Россия». Однако создатели «Кулагиных» подчеркивают, что новый проект не является продолжением хита 2000-х.

Главные роли в сериале «Кулагины» сыграли Леонид Кулагин и Алена Спивак. Также в проекте снялись Дмитрий Блохин, Валерий Сторожик, Виктория Фишер, Татьяна Лянник, Дмитрий Бедерин, Филипп Бажин.

Сюжет

Майора Алису Кулагину (Спивак) назначают начальником экспертной группы.  На новой должности ей предстоит пересмотреть архивные нераскрытые дела и дела, по которым вынесены ошибочные приговоры.

Куратором ее отдела становится Леонид Кулагин, отец Алисы, в прошлом знаменитый. Отношения дочери с отцом никогда не было гладкими: Алиса до сих пор не может простить папе, что между работой и семьей он выбирал карьеру. Теперь конфликт вспыхивает с новой силой.

Несмотря на разногласия, отец остается единственным близким человеком для Алисы... за пределами работы у девушки практически нет личной жизни. В результате отцу и дочери Кулагиным предстоит работать вместе и распутывать не только преступления, но и клубок взаимных обид и претензий.

«В личной жизни у нее сплошные проблемы, и прежде всего — в отношениях с отцом. Конечно, их драма — это важная часть нашей истории, но тут не обойдется и без расследований, погонь, хладнокровных преступлений и закрученного сюжета», — сказала о своей роли и сериале актриса Алена Спивак пресс-службе канала «Россия».

Премьера сериала «Кулагины» — 29 ноября в 14.55 на канале «Россия».

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