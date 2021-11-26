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Пьяная девочка-подросток устроила ДТП в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Иркутской области

Пьяная 17-летняя жительница Нижнеудинска устроила аварию, врезавшись в забор, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Авария произошла в ночь на пятницу на улице Чапаева в Нижнеудинске. По предварительным данным, водитель Mazda 3 не справилась с управлением и врезалась в ограждение дома.

За рулем иномарки оказалась 17-летняя местная жительница. Медицинское освидетельствование показало, что она пьяна.

Обстоятельства ЧП выясняются. В отношении девушки составили три административных протокола. Кроме того, решается вопрос о том, чтобы привлечь к ответственности ее родителей.

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ЧП #ДТП
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