Пьяная девочка-подросток устроила ДТП в Приангарье

Пьяная 17-летняя жительница Нижнеудинска устроила аварию, врезавшись в забор, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Авария произошла в ночь на пятницу на улице Чапаева в Нижнеудинске. По предварительным данным, водитель Mazda 3 не справилась с управлением и врезалась в ограждение дома.

За рулем иномарки оказалась 17-летняя местная жительница. Медицинское освидетельствование показало, что она пьяна.

Обстоятельства ЧП выясняются. В отношении девушки составили три административных протокола. Кроме того, решается вопрос о том, чтобы привлечь к ответственности ее родителей.