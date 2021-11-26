Курс рубля упал под давлением негатива

Российская валюта упала спустя час торгов на Московской бирже более чем на 1% — курс к доллару опустился до 75,5 рублей. Под давлением внешнего негатива падают котировки российских акций.

Заметное падение, как курса рубля, так и фьючерсов на российские акции связано с общемировым ухудшением настроений на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, приводит «Интерфакс-ЦЭА» мнение экспертов.

Курс доллара США, по данным на 8.15 по Москве, составил 75,5 рубля (+82 копейки, или +1,1% к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал на 1 рубль (+1,2%) — до 84,75 рубля.

В свою очередь котировки фьючерсов на основные «голубые фишки» российского рынка акций теряли к этому времени 2-3%, фьючерс на индекс РТС упал почти на 3%, фьючерс на индекс МосБиржи — на 1,9%.