Живого шахтера нашли в «Листвяжной»

Один из шахтеров, считавшихся погибшим, найден живым в шахте «Листвяжная», сообщается в Telegram-канале «Цивилев.Live».

«В шахте "Листвяжная" найден живой человек. Его везут в больницу. Подробности уточняются», — говорится в сообщении.

«Есть предварительное сообщение, что эти люди сейчас нашли еще одного живого шахтера. Это секунду назад», — сказал журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Сейчас в шахте работают три отделения горноспасателей. Они проводят изоляцию и инертизацию горных выработок, чтобы продолжить поисковую операцию.