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Живого шахтера нашли в «Листвяжной»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Один из шахтеров, считавшихся погибшим, найден живым в шахте «Листвяжная», сообщается в Telegram-канале «Цивилев.Live».

«В шахте "Листвяжная" найден живой человек. Его везут в больницу. Подробности уточняются», — говорится в сообщении.

«Есть предварительное сообщение, что эти люди сейчас нашли еще одного живого шахтера. Это секунду назад», — сказал журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Сейчас в шахте работают три отделения горноспасателей. Они проводят изоляцию и инертизацию горных выработок, чтобы продолжить поисковую операцию.

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Топ комментариев

лачинов

Кадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...

Nik3316

ну приведи пример как они должны были отреагировать Алеша...

fydor55

Украины нет, есть есть шакальё подамериканское

Oskar271

Стабильность, она такая, каждый год цены лезут вверх, но в этом году вобще перебор.
Sibnet.Ru