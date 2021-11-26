Проверявших шахту «Листвяжная» заподозрили в халатности

Возбуждено второе уголовное дело после аварии на шахте «Листвяжная» — госинспекторов Ростехнадзора заподозрили в халатности, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, в ноябре два главных госинспектора Беловского территориального отдела СУ Ростехнадзора составили акты о проверке штрека на «Листвяжной» без его осмотра.

Возбуждено дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц), санкции которой предусматривают до семи лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром в четверг. Вероятная причина — взрыв метана. Погибли 46 шахтеров, а также шесть горноспасателей, выдвинувшихся на помощь. Пострадали 63 человека, из них 50 находятся в больницах.

Первое уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неострожности гибель двух и более человек). Задержаны директор шахты, его заместитель и начальник участка.