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Проверявших шахту «Листвяжная» заподозрили в халатности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК РФ

Возбуждено второе уголовное дело после аварии на шахте «Листвяжная» — госинспекторов Ростехнадзора заподозрили в халатности, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, в ноябре два главных госинспектора Беловского территориального отдела СУ Ростехнадзора составили акты о проверке штрека на «Листвяжной» без его осмотра.

Возбуждено дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц), санкции которой предусматривают до семи лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром в четверг. Вероятная причина — взрыв метана. Погибли 46 шахтеров, а также шесть горноспасателей, выдвинувшихся на помощь. Пострадали 63 человека, из них 50 находятся в больницах.

Первое уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неострожности гибель двух и более человек). Задержаны директор шахты, его заместитель и начальник участка.

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Топ комментариев

лачинов

Кадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...

Nik3316

ну приведи пример как они должны были отреагировать Алеша...

fydor55

Украины нет, есть есть шакальё подамериканское

Oskar271

Стабильность, она такая, каждый год цены лезут вверх, но в этом году вобще перебор.
Sibnet.Ru